Sabrina JEAN

En réorientation professionnelle, je veux intégrer le secteur bancaire. La relation client, accueillir, conseiller et informer sur les produits et services de la banque m'intéressent. Je n'ai pas de formation spécifique dans ce domaine mais mes expériences professionnelles m'ont permis de développer diverses compétences que je veux mettre à profit au sein d'un groupe bancaire. Il est pour moi un secteur porteur avec des possibilités d'évolution dans ma carrière, tout en étant formée au sein même de la société. Je suis également disposée à entreprendre un contrat de professionnalisation.



N'hésiter pas à me contacter.



Cordialement.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Ecoute

Encaissement

Polyvalence

Recherche

Recherche de Solutions

travail en équipe