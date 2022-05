Sabrina JOSEPH-AIME conseillère commerciale en assurances depuis plus de 10 ans.



- l'accueil physique et téléphonique

- la gestion et règlement des sinistre IARD et matériels

- vente de produit bancaire et financier

- projets, souscription et gestion des contrats d'assurance pour particulier et professionnel

- la prospection téléphonique pour la vente additionnelle



Mes compétences :

Prospection téléphonique

Devis

Gestion Et Règlement Des Sinistre