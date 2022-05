Sabrina JOSSE - MANDAL

Après des études dans le tourisme et plus de 10 ans de vente en BtoB, Je me suis forgé une solide expérience sur le terrain.

Je gère le pôle administratif, m’occupe de l’analyse des offres et de la relation clients. Réactive, j'assure le suivi des projets et répond en un clin d’œil à vos demandes, avec des solutions efficaces et adaptées.



Mes compétences :

Vente

Internet

Gestion de projet

Communication

Marketing

Développement commercial

Dynamisme

Conseil

Organisation professionnelle

Accompagnement de projet