Sabrina KADA

Contrôleur d’OPC (Organisme de Placements Collectifs) à la Caisse des Dépôts Dépôts et Consignations – puis Administrateur du progiciel de contrôle MIG21 pour CACEIS Bank.

J’ai ensuite occupé le poste de contrôleur interne et des risques dans une société de gestion du Groupe Natixis Global Asset Management.

J’ai complété mon expertise en participant à deux grands projets combinant ainsi une approche commerciale et une approche par les risques : la création d’une plateforme de formation dédiée aux métiers de la banque de détail; et la création et mise en place d’un dispositif interne de Certification professionnelle des acteurs de marchés financiers.

En 2012, j’ai décidé de devenir consultante en freelance. J’apporte des solutions dans les domaines de la réglementation bancaire et financière en travaillant essentiellement aux cotés des avocats.



Je recherche de nouvelles missions donc n’hésitez pas à me contacter au 06.41.13.10.40 pour un entretien ou une réunion d’information sur les prestations que je propose

Vous pouvez consulter mon site web : http://ksbizconsulting.com



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Formation

Réglementation bancaire

Analyse de données

Conformité