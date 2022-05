Sabrina KAHIL

Après avoir passée 6 années dans l'éducation populaire en tant qu'animatrice socio-culturelle, je suis partie baguage à main afin de développer mes connaissances en évènementiel en sillonnant les routes de France pour organiser, créer, décorer des évènements, porter des projets culturels.

Après l'arrivée d'un premier enfant, j'ai montée ma propre agence d'évènementiel dans le Nord (59).

Avec l'arrivée d'un second enfant et un déménagement à l'autre bout du pays, le Gard (30), de grosses remises en questions se sont installées en moi, et j'ai fini par me poser les bonnes questions : ce que je veux faire? ce que j'aime faire? quelle est ma vraie passion?

Et cela à été une évidence: l'art floral.

J'ai obtenue mon diplôme de fleuriste, j'ai travaillée pour des commerces de proximités avec des professionnels qui ont un talent fou à faire rougir les plus grands !!

puis j'ai repris la route, pour déposer mes valises en Gironde (33).

L'arrivée n'était pas simple, alors j'ai décidée de créer mon propre emploi.

Mais quitte à le créer autant qu'il soit à mon image



..NOMADE..



Mes compétences :

Fleuriste