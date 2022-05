Sabrina KECHEROUD

***AMÉLIOREZ VOTRE IDENTITÉ DE MARQUE ET/OU VOTRE VISIBILITÉ SUR LE WEB***



A l'heure du (presque) tout numérique, qui peut faire l'économie d'une visibilité "propre" sur la toile ?

Individu ? petite ou grande structure ? Je vous propose une communication optimale et des outils sur mesures pour la gérer.



*Chez SaKom-unique, la Communication pas Kom les autres*

Les fondamentaux de votre communication sont en de bonnes mains : conception de vos supports et communication et structuration du/des discours.



Logiciels et autres compétences techniques :

- MS Office

- PAO : environnement Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator)

- Médias : HTML + notions CSS et Javascript, montage audio/vidéo (Clip Edit/WMM/notions After Effects, etc.), Flash



Mes compétences :

Communication d'entreprise

PAO

Evènementiel/ Relations Publiques

Community management & réseaux sociaux

Management d'équipe

Webmastering / SEO

Rédaction

Webmarketing

Montage vidéo

Langues vivantes

Web 2.0.SEO.SEM.SMO

Journalisme / Communication

Nouveaux médias

Community manager

Community management

Réseaux sociaux

Web 2.0

Internet

Web

Facebook

Communication

Publicité

Evénementiel

Gestion de projet

Management