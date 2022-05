Sabrina LAFENÊTRE

Après une expérience dans le domaine de l'agro-alimentaire et du pharmaceutique, je suis actuellement à la recherche d'un poste en Qualité, Sécurité et Environnement, avec des missions d'animations, de communication, de contrôles, d'audit, de gestion documentaire.



Je reste à votre disposition pour évoquer plus amplement mes compétences et mes motivations.



Mes compétences :

Environnement

Forage

Hydrogéologie

Modélisation

Sites et sols pollués

ArcGIS