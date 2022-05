Sabrina LAFRONTE

RÉUSSIR AUTREMENT------ > Y avez vous pensé ???

Le marché de l’emploi se rétrécit d’année en année, de mois en mois et de jour en jour, assombrissant l’avenir des diplômés et autres demandeurs d’emplois.

Les chiffres du chômage communiqués tous les mois par le ministère en charge de ce dossier en témoignent.

Le pouvoir public met en place tous les mécanismes nécessaires pour éradiquer ce fléau, cette pandémie, mais force est de constater la progression quasi permanente du taux de chômage.

Entre solutions proposées aux demandeurs d’emplois par l’état, à travers ses organismes spécialisés, est la création de sa propre entreprise.

Proposition louable et salutaire ! Mais la création d’entreprise nécessite des moyens : matériels, humains et financiers.

C’est Là où commencent les difficultés des promoteurs, surtout des jeunes.

L’Industriel avec lequel nous travaillons, a pensé à toutes ces difficultés et contraintes pour vous proposer une solution inégalée :

Créer votre entreprise sans frais, sans local, sans stocks, sans charges salariales pendant la période de formation.

Elle met à la disposition de toutes personnes ambitieuses, notamment les apprenants en formation ou en attente de diplômes, un PUISSANT CONCEPT/DISPOSITIF permettant de démarrer un projet d’entreprise quelque soient leurs occupations actuelles :

Etudes,

Emploi salarié,

A la recherche d’emploi,

retraités,

..…

Une entreprise a trois rôles :

• Social (création d’emplois)

• Economique (transformer et vendre des biens et services)

• Financier (générer des ressources et payer des impôts permettant aux états de jouer leurs rôles de pouvoir public)

Nous sommes disponibles pour vous rencontrer pour donner plus de détails sur ce concept, si :

Vous êtes à la recherche de solutions professionnelles.

Métier en plein essor et surtout en train de s'organiser. (nouveau métier reconnu), en effet, nous avons :

- Un accord cadre qui vient d’être signé avec l'APEC

- Un accord avec les universités concernant la mise en place de Diplômes (Licences et Master)

- La validation de nos acquis dès 2016. (VAE)

- Un ouvrage littéraire est paru en février 2013 annonçant notre métier comme « L’entreprise du 21ème siècle »

Nous avons donc développé un système de "Home Business" qui vous permettra de décider de VOTRE STYLE DE VIE.

Ce concept est tout simplement :

La Franchise Alternative

RÉUSSIR AUTREMENT et SANS Risque

C'est avec plaisir et sans engagement que nous vous présenterons notre métier.