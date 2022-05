Sabrina LANGANAY

Issu d’une formation de Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique et d’exploitation des Transports, je sais identifier des besoins, optimiser des données pour en obtenir une productivité performante.

Je viens de m'installer dans la Région Bordelaise et je souhaite intégrer une entreprise dynamique idéalement à caractère logistique. Mon parcours professionnel ainsi que mes coordonnées sont sur le site.

N’hésitez pas à me contacter si mon profile vous intéresse.