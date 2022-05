Sabrina LARRIEU

Une future Madame bonheur au travail

Mon CHALLENGE: fédérer les salariés autour d'une culture d'entreprise forte.

Faire véhiculer à l'intérieur et à l'extérieur une image d'équipe: forte, compétente, spécialisée avec du savoir faire, du savoir être et une forte COHESION.

Une maîtrise du droit du travail, de la formation, de la gestion de recrutement et des plannings sont des tâches qui me sont quotidiennes en volume, avec une expérience de 6 ans.



Mes compétences :

Communication

Communication externe

Communication interne

Formation

Recrutement

Ressources humaines