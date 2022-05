Sabrina LAZORAK

Actuellement en recherche d'emploi en tant qu'assistante polyvalente, j'ai également entrepris une reprise d'études par correspondance dans le but d'obtenir une capacité en droit.

Je suis en quête d'un poste dans lequel je mettrais au service d'autrui mes aptitudes professionnelles de gestion, d'organisation, de relationnel ainsi que mes connaissances qu'elles soient, suite à l'obtention de ma capacité en droit, juridiques, administratives ou commerciales.

Dotée d'une parfaite autonomie et adaptabilité, quelque soit le secteur d'activité, je suis capable d'être opérationnelle et efficace dans un laps de temps très restreint.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel