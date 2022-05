Sabrina LE GALL

Je dispose d'une expérience de plusieurs années dans le domaine de la grande distribution. J'ai un esprit d'initiative, de nature dynamique, je sais m'adapter et j'ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur. Je me réalise parfaitement dans l'atteinte d'objectifs.

Un sens aigu de la communication, la faculté de développer rapidement et durablement des relations de confiance, les fréquents contacts avec la clientèle font ma force.



Mes compétences :

Dynamique

Autonomie professionnelle

Gestion des stocks

Analyser les besoins et définir les objectifs

Rigueur

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet