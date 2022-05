Sabrina LEPINE-VIALARET

Au sein d'une entreprise Agro-alimentaire spécialisée dans la production de gélatine et rattachée au service commercial, mon rôle est d'assurer les expéditions sur la zone Export et notamment vers de nombreux pays d'Asie, les États-Unis, la Russie, Amérique du Sud, Australie, et UE.



Je suis chargée du traitement des commandes (de la saisie à la facturation), d'assurer l'interface entre les services production-logistique-comptabilité-qualité, de préparer de la documentation maritime ou aérienne, du suivi des livraisons, de la gestion des relations clients, de l'initialisation des non-conformités et de l'accueil téléphonique.



Mes compétences :

Commerce international

Adaptation

Aisance relationelle

Rigueur

Autonomie

Email

Microsoft Office

Internet

JD Edwards