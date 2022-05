Sabrina LETOUT

Ayant une grande expérience dans le domaine du télémarketing et d'assistance commerciale auprès des particuliers et des professionnels où jai pu acquérir et développer de nombreuses compétences, dotée d'une très bonne écoute et d'une forte aisance relationnelle indispensable pour travailler auprès de la clientèle, je suis très à l'aise en accueil physique et téléphonique et je souhaite rejoindre un environnement professionnel enrichissant et en plein essor.



Mes compétences :

Suivi commercial et administratif

Relance client

Prise de rendez vous

renseigner un client

Appels sortants

appels entrants