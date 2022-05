Je m'appelle Sabrina LOCATELLI, j'ai 33 ans. J'ai toujours travaillé dans la vente mais ce métier ne me permettant plus de m'épanouir, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement. J'ai donc profité de mon congé parental pour passer mon CAP Petite Enfance ainsi que le concours Atsem, diplômes que j'ai obtenu.Le 26 mars, j'ai effectué une rupture conventionnelle avec mon employeur afin d'être plus disponible pour ma recherche d'emploi et ainsi pouvoir accepter des remplacements pour acquérir de l'expérience.