Sabrina LUCAS

Je suis passionnée par la décoration.

Après avoir repris les études à 29 ans j'ai effectué 2 années a l'institut IDAE de bordeaux pour apprendre les techniques du métier de décoratrice en aménagement d'espaces commerciales ou événementiels. Puis j'ai passé mon diplôme de peinture en bâtiment à Rochefort. Je suis en micro entreprise dans le domaine de la peinture intérieur, relooking de meuble et conseils. Je suis très attiré par les peintures décoratives, les enduits, les bétons cirés et trompe oeil. j'envisage une autre formation dans ce domaine ou apprendre avec des collaborateurs...Mon but est d'apprendre et évoluer dans l'univers de l'aménagement et de décoration intérieures en proposant des concepts et les réaliser.



Mes compétences :

Microsoft Word

idesign