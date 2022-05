Sabrina MACE

Je suis actuellement salariée de l'entreprise LTR INDUSTRIES du groupe SWM INTERNATIONAL.

J'occupe le poste de coordinatrice logistique ( statut technicien) globale au sein du service Supply Chain Management.

J'ai en charge un portefeuille clients que je gère depuis l'import des matériaux bruts jusqu'à l'export du produit fini. Cela implique la maîtrise de la gestion douanière ( déclarations douanières import et export), de la gestion du transport routier et maritime (connaissance des INCOTERMS) ainsi que la communication quotidienne avec les clients ( bonne maîtrise écrite et oral de l'anglais).

Participation à des projets Greenbelt et aux chantiers 5S.



Je suis diplômée du BTS COMMERCE INTERNATIONAL.



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Dynamique

Esprit d'initiative

Supply Chain

Oracle