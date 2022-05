Sabrina MAELBRANCKE

Forte de mes 13 années d’expériences dans le commerce et titulaire d'un b.t.s action commerciale, je recherche aujourd'hui une entreprise qui pourra m’amener vers une nouvelle ascension tant sur le plan humain que professionnel.

Intégrité, rigueur et capacité d'analyse et aussi d'écoute sont les maîtres mots de mes qualités



Mes compétences :

Ecoute

Intégrité

Mode

Textile

Merchandising

Managment

Gestion