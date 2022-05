Sabrina MAHI

Recrutement

- Analyse des besoins– tous profils

- Sourcing, chasse de tête

- Entretiens individuels et collectifs

- Evaluation: Passation de tests de personnalité et raisonnement

- Rédaction des synthèses client

- Relations écoles :forums, journées de recrutement, salons.



Gestion des carrières

- Outplacement, formations (financement, devis)

- Animation d’ateliers collectifs sur la recherche d’emploi

- Elaboration de parcours de professionnalisation



Gestion de projets

- Coordination d’une équipe de 3 personnes

- Animation des commissions de suivi (codirs, IRP...)dans le cadre d'une GPEC et organisation des réunions d’avancement

- Organisation de la mission avec les cabinets partenaires en régions et institutions



Gestion de la diversité

- Audits et préconisation d’actions

- Formation et sensibilisation du personnel

- Communication interne et externe

- Relation avec les institutions du réseau handicap



Mes compétences :

Conduite du changement

développement RH

Diversité

Gestion de projet

Gestion des carrières

Handicap senior

Mobilité

Outplacement

Psychologue

Recrutement

Ressources humaines

Test