Sabrina MALET

Bonjour

Je m'appelle Sabrina, j'ai 28 ans et je suis actuellement à la recherche d'une opportunité professionnelle dans la région Toulousaine.

En effet, après avoir passée presque dix ans dans une entreprise de câblage filaire spécialisé dans les domaines de l'aérospatiale, le satellite, l'automobile, la défense et la communication; je souhaiterais offrir mes compétences et enrichir mes connaissances dans le berceau de l'industrie aéronautique.

Je suis sérieuse, appliquée, minutieuse, investie, motivée et habitué à travailler de façon autonome autant qu'en équipe.



Mes compétences :

Finitions

Emballage

Test

Moyennes et grosses sections coax

Montage dans châssis

Utilisation d'appareils de mesure

Coupe

Soudure

Sertissage

Cheminement

Dénudage

Lecture de plan