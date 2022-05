Sabrina MAMOUN- GAILLER

Psychologue psychothérapeute et formatrice



spécificités avec les enfants et adolescents:

- bilans et remédiations en neuropsychologie (tda h, impulsivité, précocité, dys...)

- problématiques familiales (fratrie, difficultés relationnelles, séparation...)

- stress, estime de soi, dépression, colères, addictions, ...

troubles du sommeil, alimentaires, de l'attachement, ...



Consultations périnatales (fertilité, ivg img, deuil périnatal, blues, dépression anté / postnatale, stress durant la grossesse, liens mère bébé, problématiques du nouveau né et jeune enfant...



accompagnement en périnatalité &

formations en accompagnement périnatal et parental en complément du DU de Psychiatrie Périnatale :

portage physiologique, peau à peau / portage et prématurité

communication signée avec les bebes (bébés signeurs)

communication positive et gestion des émotions

pédagogie montessori