Sabrina MARCIN

Titulaire d'un BTS CG (Comptabilité et Gestion), j'ai travaillé pendant quatre ans en collaboration d'un Expert Comptable où j'étais en charge de l'élaboration des comptes clients et j'avais un portefeuille d'une vingtaine de clients.Depuis 2008 j'assure le poste de secrétaire comptable où je suis en charge du suivi budgétaire, de la saisie des tâches comptables, saisie et suivi des bons de commandes et factures, gérer les relations avec les fournisseurs et les clients, établir les déclarations de TVA, s'occuper des tâches administratives, etc.



Diplomate et rigoureuse, ayant un goût prononcé pour les chiffres et la comptabilité, je souhaite désormais évoluer vers un poste qui me permettrait d'élargir mes compétences.



Mes compétences :

Rigueur

Secrétariat

Dynamique

Autonomie

Convivialité