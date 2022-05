Sabrina MARIGOT

Diplômée d'un master d'économie, j'ai très vite orienté ma carrière professionnelle dans le domaine culturel - un environnement stimulant et enrichissant pour moi.



Ainsi, j'ai eu l'opportunité de promouvoir la culture française au Qatar pour le compte d l'Ambassade de France pendant 2 ans en organisant des expositions, des conférences, en invitant des troupes françaises sur la scène du Théâtre National de Doha, la semaine de la Francophonie, et en privilégiant à chaque fois un échange et un regard interculturel entre la culture moyen-orientale et la culture française.



De retour en France, j'ai travaillé pour une association biterroise en tant que coordinatrice administrative et événementielle. De bals en ateliers de danse en passant par le village occitan de la Grande Féria de Béziers (5 soirées, 5 concerts sur scène ou plus, point enfants, etc), j'ai découvert le monde associatif, la gestion administrative d'une association et renforcé mes compétences en organisation et en communication.



Mes compétences :

Anglais

Arabe

Business

Communication

Culture

Driving

Driving licence

dynamic

English

Espagnol

Evénementiel

Français

French

Hospitality

Hospitality Management

Luxury

Management

Marketing

Organisation

Spanish

Théâtre

Tourism

Tourisme

Tourisme culturel

Internet

Informatique

Gestion de projet