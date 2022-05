Sabrina MARNET-LETELLIER

Passionnée d'alimentation et de micronutrition, mon objectif est d'aider les gens (les femmes et les danseurs en particuliers) à améliorer leur santé, leur bien-être et leurs performances grâce à une alimentation équilibrée et personnalisée.



Mes 30 ans de danse classique à haut niveau m'ont permis de me rendre compte du lien étroit entre la nutrition et un corps en bonne santé. Après 10 ans à travailler dans le domaine de l'agroalimentaire et une spécialisation en micronutrition, j'ai maintenant à coeur de guider les particuliers vers une alimentation qui leur convient et qui leur fait du bien (coaching nutrition et offre de produits sains). Je suis également intéressée pour aider les professionnels de l'alimentation à améliorer le profil nutritionnel leur carte ou leurs produits (alimentation sportive, pour des besoins spécifiques ou alimentation standard) lors de missions de consulting.





N'hésitez pas à me contacter pour toute proposition de collaboration ou de distribution.



Mes compétences :

Gestion de projet

Anglais

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Sciences de l'aliment

International

Chef de produit

Agroalimentaire

Lancement produit

Gestion de l'innovation

Diététique

Nutrition sportive