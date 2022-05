Bonjour, je m'appelle Sabrina Martelon et j'ai 31 ans. Je suis conseillère en produits financiers et d'assurances au sein de Carrefour Banque à l'agence de Toulon.

Filiale bancaire européenne du groupe Carrefour, Carrefour Banque proposent aux clients des solutions de paiement, de financement, d'épargne et d'assurance.



Mes compétences :

Prospection de clients

Suivi clientèle

Négociation commerciale

Fidélisation client

Gestion de portefeuille