Sabrina MARTIN

Titulaire d'une formation de Collaboratrice de Chef d'Entreprise en Bâtiment et travaux publics, je cherche un poste d'assistante technique en Gironde



Secrétaire d'agence pendant plus de 2 ans au sein d'une entreprise de terrassements, je possède un profil polyvalent avec :



- assistante des études :

Réalisation d'appel d'offre, commande de dossier



- des compétences en gestion d'agence :

saisie de courrier, classement, reception d'appel téléphonique, gestion du parc automobile.



- des compétences en secrétariat administratif chantier :

gestion des comptes chantier et des factures, démarches administratives (DICT, AOC, contrat de sous traitance..)



- gestion du personnel :

commande d'intérimaires, gestion des contrats, saisi des heures travaillées cadres, ETAM et ouvriers, gestion des visites médicales, des équipements EPI ...



Réactive et rigoureuse, je possède le sens des responsabilités et une bonne capacité à hiérarchiser les problèmes.



J'étudie toutes propositions de poste situées en Gironde.



Mes compétences :

Appel d'offre

Secretariat

Secrétariat technique

Technique