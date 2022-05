Sabrina MARTINS

Bonjour , j'ai 26 ans je recherche un emploi a mi temps en cdi par la suite .., j'ai deux enfants . J'ai etait diagnostiqué bipolaire , Avec des troubles d'anxiété . Je suis souriante , dynamique , j'ai envie de faire un travail qui me plaît Ou je suis bien moralement j'aimerais qu'on me considère comme une personne " normal " j'ai de l'expérience en maison de retraite j'ai un Bep carrière sanitaire et sociale , dans la grande distribution ainsi qu'en tant que femme de chambre .. j'aimerais beaucoup me sentir bien à mon travail .. qu'il y' est une bonne ambiance . Je suis à l'écoute , je suis plutôt attachante , ét organisée . À bientot j'espère



Mes compétences :

Agent de service hospitalier

Industrie

Grande distribution

Hôtellerie