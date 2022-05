Sabrina MASCIA

Je suis une sourceuse et recruteuse freelance polyglotte.



« MRS » pour Mascia Rios Sabrina



« PARIS » car c’est ma ville, mais en réalité le terrain de jeu est international.



Ma singularité est de chouchouter / de parler vrai / d’être en perpétuelle remise en question pour atteindre les personnes qu’il vous faut.



Ce que j’aime par-dessus tout c’est d’assister à des conversations de passionnés, les voir parler de leur savoir faire.



Adepte de sourcing / care candidat / approche directe / chasse de tête, j’aime être là ou il faut et créer des connexions.



Comment ?



. En Recruitment Process Outsourcing (RPO), vous m’accueillez parmi vos équipes comme recruteuse in house / internalisée selon vos besoins.



. Vous me confiez vos recrutements comme sourceuse externe, alors je remue ciel et terre pour trouver votre futur collaborateur.



Pour en savoir davantage contactez-moi : bonjour@mrs.paris



Et voilà c'est aussi simple que ça !