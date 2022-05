Sabrina MAZE

Je suis titulaire d'un baccalauréat ES (Économique et Social), d'un DUT GEA Gestion des Entreprises et des Administrations, option Gestion et Management des Organisations) ainsi que d'une licence professionnelle ABF (Assurance, Banque, Finance).

Je suis actuellement en CDD chez Luxior Assurances en tant que Gestionnaire de Prestations Santé.

Je suis dynamique, rigoureuse, méthodique, organisée, et j'ai le sens du relationnel.

Je vais toujours au bout de ce que j'entreprends, et j'aime que ce soit bien fait.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Management

Organisation du travail

Négociation commerciale

Communication

Relationnel