Sabrina MAZOYER

Traductrice, relectrice et chef de projets multilingues.



- TOEIC : 970/990 POINTS (Maîtrise Professionnelle Internationale - Anglais des Affaires)



- Cambridge English Proficiency (CPE)



10 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN GRANDE-BRETAGNE

17 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EN FRANCE



Domaines spécialisés : Médical/Pharmaceutique - Légal - Sécurité/Défense - ONG - Marketing et Commercial - Immobilier - Tourisme



Traductrice freelance parfaitement bilingue à l’issue de dix années passées au Royaume-Uni, j'ai pu acquérir une connaissance intime de la culture anglo-saxonne et de la langue anglaise, me mettant ainsi dans une situation privilégiée pour traduire de l'anglais vers le français.



En 27 ans d'expérience professionnelle, j'ai effectué de nombreuses missions de traduction et d'interprétariat en Angleterre ainsi qu'en France dans divers domaines, notamment ceux de l'immobilier, du médical, du juridique et du marketing.



De retour en France, j'ai passé le test TOEIC® et j'ai obtenu un total de 970 sur 990 points (Maîtrise professionnelle internationale en anglais des affaires).



Spécialisée notamment dans la traduction de contrats pour des avocats d'affaires, documents médicaux et pharmaceutiques, marketing, manuels d'équipement militaire,brochures touristiques, je maîtrise également l'interprétariat lors de signatures, de négociations commerciales à l'international ou d'installations d'expatriés en France.



RedacOnline est basée à Montpellier et propose un service de traduction technique, d'interprétariat, en passant également par la relecture et la correction.



redaconline@gmail.com



Mes compétences :

Traduction

Gestion de projet