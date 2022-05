Sabrina MC FADDEN

Passionnée de l'image, j'ai étudié en Graphisme et je travaille dans un studio de photographie.

La vente: ça me connaît! Déjà plus de sept (7) années d'expérience dans la vente au détail renforcées par des formations complémentaires spécifiques au HEC de Montréal.

Je suis également conseillère bénévole depuis maintenant plus de cinq (5) ans pour l'ONG Jeunes Entreprises du Québec (faisant partie du programme international de Junior Achievement) espérant donner un élan à la nouvelle génération d'entrepreneurs.



Mes compétences :

Graphisme

Bénévolat

Photographie

Entreprenariat

Adobe Photoshop