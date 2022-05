Sabrina MEAR

Par ma formation généraliste en droit des affaires (DEA « Droit des contrats d’affaires » à la Faculté de droit de Montpellier) je me suis forgée une expérience professionnelle variée dans des secteurs d’activité tels que l’immobilier ou l’édition juridique. Parallèlement, des choix de vie m’ont amenée à travailler à l’étranger.



Ces différentes expériences professionnelles m’ont permises d’acquérir une compétence certaine dans la rédaction et négociation contractuelle, une rigueur dans l’écriture et la parfaite maîtrise de la langue espagnole.



J’ajouterais enfin que mon sens relationnel et ma capacité d’adaptation ont été reconnues et appréciées tant par mes anciens supérieurs que par mes collaborateurs et clients. Les missions qui m’étaient affectées ont, grâce à ces qualités, toujours été menées à bien.



Mes compétences :

Droit

Juridique

Relationnel

Analyse

Rigueur

RGPD

Norme ISO 9001