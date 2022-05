Étudiante en deuxième année d'un DUT GEA (Gestion des Entreprises et des administrations). Ma créativité, mon sens relationnel me permettent d’exceller dans mon travail et de m’intégrer très rapidement dans une équipe. Mes différentes expériences professionels m’ont conféré une grande adaptabilité et flexibilité.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Bon esprit de synthèse et d'analyse

Analyser écouter réfléchir agir

Réseaux sociaux

Esprit d'équipe