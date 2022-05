Sabrina MEDINA

Actuellement et ce depuis , Vingt années engagée dans le métier d'hôtesse d'accueil standardiste

Consciencieuse, organisée et réactive, j'évolue aisément au sein d'un groupe comme en parfaite autonomie.

Mes facilités d'adaptation ont de plus favorisé mon intégration dans des structures très diverses.

En outre, l'usage de l'outil informatique m'est familier. Aussi, ma disponibilité et mon sens de la discrétion sont mes première qualité ....

Ma passion est aussi la décoration d'intérieur , je chine , repeins, redonne une seconde vie aux meubles

j'adore ça ......... Et les patines ....





Mes compétences :

Ponctuelle et surtout très dynamique