Sabrina MESSINA

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un emploi dans les entreprises ou les administrations. Les principaux services que je souhaiterai intégrer dans une entreprise sont : le service communication, les ressources humaines ou encore le service commercial.

En ce qui concerne les administrations, je pourrais pourvoir des postes comme assistante administrative, assistante de direction...



Je suis une personne très organisée, perfectionniste, ponctuelle. Je suis très motivée et impliquée dans mon travail. Je suis également très réactive lorsque des tâches me sont confiées et je m'adapte très rapidement à mon poste de travail.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Cegid

OpenOffice

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint

Sphinx

GANTT Project

SIMAP