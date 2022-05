Sabrina MHAMDI

Après avoir été élève à l'ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) j'ai effectué mon stage de fin d'étude chez Bouygues immobilier en tant que maître d'ouvrage technique conception. Je suis ingénieur chez Bouygues immobilier, je travaille en tant que reponsable technique conception.



Ma formation en génie urbain, puis ma spécialisation aux Ponts dans le domaine de l'aménagement et de l'immobilier m'ont permis aujourd'hui de me diriger vers la promotion immobilière. Mon parcours scolaire m'a permis d'avoir une vision plus large de ces problématiques et de comprendre ce qu'est la ville durable, la ville créatrice de valeur.



Mes compétences :

Autocad

Sketchup

Adobe InDesign

Adobe illustrator

Pack office

Architecture

Génie urbain