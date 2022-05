Sabrina MINA

Je suis Architecte avec une formation de manager de projets. Je possède onze (11) années d’expérience. Je me suis confirmée en tant qu’Architecte conceptrice, architecte constructrice et contrôleuse de qualité.

J’ai fais l’étude, la réalisation et le suivi de projets diversifiés : hôtellerie, équipements scolaires, administratifs et industriels.

Présentement j’agis en tant qu’architecte Senior principale au niveau de l’ingénierie de snc lavalin Algérie, et j’assure l’intérim du directeur de l’ingénierie.





Mes compétences :

Conception architecturle

Gestion de projet

Coordination de projets