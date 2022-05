Sabrina MKALCHA

Agent d'accueil touristique - Tour guide

Bonjour je suis Sabrina, je vais vous guider pendant votre voyage à découvrir la beauté d’Oran, ses plages magnifiques, ses sites touristiques et historiques, en général je vais vous escorter en vous offrant un programme agréable,

Un programme agréable en restant avec vous et vous accompagner de la date d’arrivée jusqu’à ce que vous quittiez.

So welcome to Oran



laissez moi un message ou envoyez moi un sms



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Escort une clientèle national et étrangère