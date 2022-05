Sabrina MONGIN

Mon parcours professionnel m'a permis de développer des qualités telles que écoute et empathie, organisation, analyse, autonomie. Et c'est avec implication, enthousiasme, curiosité et goût pour l’expertise que j'ai mené à bien les missions qui m'ont jusqu'alors été confiées.



Mes compétences :

Animation de formations

Gestion de la relation client

Suivi clientèle

Animation commerciale

Développement commercial

Fidélisation client

Suivi commercial et administratif

Négociation commerciale

Prospection commerciale