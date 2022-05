Sabrina NAIDJ

Coordinatrice administrative confirmée, j’ai à mon actif 12 années d’expérience professionnelle dans des univers riches et variés tels que l'Immobilier, la Banque, le BTP et la distribution alimentaire HRS.

Une expérience acquise auprès de plusieurs Directions Régionales et transversales de haut niveau.

J’ai orienté mes choix d’évolution auprès d’entreprises aussi bien à rayonnement national que dans des PME régionale dans divers secteurs d'activité.

Travailler dans des environnements professionnels exigeants et en constante évolution m’a permis de développer mon sens de l’adaptation.

Tout au long de mon parcours, j’ai eu l’opportunité d’être un relais essentiel auprès des dirigeants et de leurs différents interlocuteurs, mais aussi d’une importante efficacité pour le suivi de leurs activités, quelles soient strategiques, commerciales, financières ou techniques.

Je propose mes compétences dans les domaines de la communication, le suivi de projet (immobilier et commercial) et l’organisation (administration et gestion).

Je suis à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle dans le secteur d'Aix en Provence et Marseille.





COMPETENCES CLES :

Coordination administrative et commerciale

Assistance Direction : gestion budgets et suivi d'activité

Gestion portefeuille immobilier :

Suivi dossiers techniques, financiers, juridiques et commerciaux d'opérations immobilières

logistique service SAV et recouvrement

Relation clients particuliers et Grands Comptes



Mes compétences :

Coordination de projet

Administration des ventes

Gestion immobilière

Gestion appel d'offres