Sabrina Nardjess BELALOUI

Bonjour ;



Ayant une bonne expérience de dix ans dans le domaine du Leasing ( Crédit-Bail) , en matière de gestion des documents contractuels ( préparation et paraphe ) , relation fournisseurs et transitaires , aussi dans le Front office où je suis actuellement Commerciale chargée des opérations de prospection et de prise en charge des dossiers de demande de leasing local ainsi que d'importation ; je suis a la recherche d'une entreprise où je peux exploiter et optimiser mon savoir.



Principales qualités : ÉNERGIQUE – RÉFLÉCHIE – SÉRIEUSE.



Mes compétences :

Autres taches de gestion interne

Accueil et accompagnement des clients

Recceuil de conditions suspensives

Téleprospection et Prise de rendez vous

Paraphe des documents Contractuels

Gestion des opérations d'importation

Prise en charge du dossier jusqu'à aboutissement