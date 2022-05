Sabrina NASRI

A 32 ans, je me suis lancée le challenge d'obtenir un Master 2 en Direction financière, Audit Interne et Contrôle de gestion.



Cette décision est le fruit, de ma volonté de vouloir constamment apprendre, me perfectionner et de la suite logique à mon parcours scolaire et à mon évolution professionnelle.



En effet, mon parcours est très atypique, je travaille depuis l'âge de 17 ans et j'ai multiplié les expériences professionnelles, dans différents secteurs d'activité, en parallèle de mes études, jusqu'à l'obtention du Master I Responsable en gestion en 2009.



Ensuite, je me suis lancée sur le marché du travail pendant 6 ans, en majorité dans le secteur d'activité de l’Hôtellerie/Restauration (passionnée par ce secteur), pour lequel j'ai occupé des postes opérationnels et de direction.



Aujourd'hui, riche de mes expériences diverses, qui m'ont permises de développer des compétences, une polyvalence et une adaptabilité, je souhaite me perfectionner et évoluer dans le domaine de l'audit, le contrôle de gestion et la direction financière. Voilà pourquoi j'ai choisi de m'inscrire en Master 2.



Cette formation, qui allie cours et stage me permet d'acquérir les connaissances nécessaires à ces métiers.

A la suite de celle-ci, je pense m'orienter dans le métier d'Auditeur Interne et l'idéal serait dans mon secteur de prédilection l'Hôtellerie/ Restauration. Cependant je ne reste pas fermée à d'autre secteur, mon expérience me permet d'être à l'aise aussi bien dans une SS II que dans une société de portage salariale, maîtres mots: "Polyvalence", "Adaptabilité" et "Rigueur".

















Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion administrative

Restauration

Management

Audit interne

Microsoft Office

Finance d'entreprise

ERP/ SAP

Droit fiscal

VBA