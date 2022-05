Sabrina NICOLAS

J'ai fait de ma passion "le bien-être" au sens large du terme (corps et esprit) mon métier.

J'ai créé "un instant sacré", le réflexe bien-être en mai 2015 pour vous aider à gérer votre stress, à ne plus souffrir et développer votre bonheur.



La réflexologie me permet de vous aider au quotidien dans ses différents domaines.

J'interviens à tout âge et à toute période de la vie, à domicile, à mon cabinet et en entreprise, en séance individuelle, en groupe ou sous forme d'atelier.



Mes combats :

1. apporter du bien-être (corps + esprit), énergie, motivation et performance.

2. soulager les souffrances physiques et psychiques, mais aussi émotionnelles.



Aujourd'hui le stress est partout, il est quotidien, il prends différentes formes et vous affaiblit, vous rend plus fragile (maux de tête, maladie, maux de dos/nuque, ...). Il faut dire stop ! Apprendre à le gérer et apprendre au corps à réagir différemment, que le stress ne soit plus une réponse automatique. La réflexologie peut vous aider !



Vous avez l'impression de courir partout ? De ne pas avoir le temps ? Vous avez l'impression de passer à côté de votre vie ? Vous passez des heures à travailler ?

Le résultat : + de stress, + de soucis, + de fatigue, + de tension à la maison

Votre stress vous a mis à plat ?

Vivre dans le stress n'est pas une fatalité ! Nous ne sommes pas obliger de souffrir.

Place au changement

Place à la réflexologie.



Mes compétences :

Ecoute

Gestion du stress

Respiration ventrale

Réflexologie facial

Réflexologie plantaire

Nutrition