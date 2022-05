Sabrina OUAKTOUF

Après l'obtention de mon Master 2 spécialisation en Ressources Humaines », c'est avec un grand plaisir que je vous adresse mon dossier de candidature pour un poste en CDI ou CDD.

Désirant développer mes compétences dans le domaines des Ressources humaines, ma motivation, mon ambition, mon aptitude à travailler en équipe ainsi que mon esprit d'initiative constituent des atouts à ma candidature.



D'une nature consciencieuse, rigoureuse et animée par un perpétuel désir d'apprendre, J'espère bientôt pouvoir apporter ma collaboration à votre société et reste à votre entière disposition pour vous rencontrer et vous fournir d'éventuelles informations complémentaires sur mes connaissances,

mon expérience et mon sérieux.



Mes compétences :

Bonjour