Sabrina PABION

Après une licence en psychologie et 12 ans d'expérience dans la Visite Médicale, j'ai souhaité changer d'horizon pour me tourner vers les Ressources Humaines. A la fois en étroite collaboration avec la hiérarchie, la législation, les procédures,... et sur le terrain avec les salariés, les Ressources Humaines sont un poste stratégique pour l'entreprise. Persuadée qu'un bon climat social favorise la motivation des salariés et donc une meilleure productivité et compétitivité de l'entreprise, je m'investie et m'intéresse de près à cette tâche. Appliquer la politique entreprise et répondre aux besoins des salariés, autant de complexité qui rendent ce métier très intéressant.



Mes compétences :

Communication

Ressources humaines

travail en équipe

Sage Accounting Software

Paye/Prsi

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Ciel Paye

Microsoft Word

Microsoft Excel