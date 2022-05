Sabrina PASCAL

Actuellement en poste dans le domaine de l'automobile, je m'épanouie dans mes nouvelles fonctions, ...



GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE, COMMERCIALE, JURIDIQUE

 Participer à l’élaboration du plan de développement économique et au suivi des plans d’actions,

 Garantir le respect des règles et des procédures de l’entreprise,

 Rechercher puis entretenir les relations « partenaires »,

 Prospecter puis promouvoir les relations « clients »

 Mettre en place des outils d’évaluation,

 Analyser l’activité,

 Représenter l’entreprise auprès des interlocuteurs,

 Veiller à l’équilibre financier,

 Gérer les commandes et les règlements,

 Maîtriser la législation inhérente au secteur,



MANAGEMENT

 Recruter les personnels,

 Former les collaborateurs,

 Conduire une équipe et des projets,

 Favoriser la concertation et la créativité,

 Rendre compte à la hiérarchie,



CONSEIL

 Accueillir, informer et assister les interlocuteurs,

 Concevoir des outils de communication et d’aide à la décision,

 Conseiller en prévoyance et produits de défiscalisation,

 Aider à la définition des besoins,