Sabrina PEINAL

Les voyages à l’internationale sont riches en expérience et en apport personnel, c'est pourquoi......

Mon voyage en Angleterre m'a donné l'envie d'effectuer une carrière à l'internationale, c'est pourquoi j'effectue aujourd'hui un VIE en Allemagne au sein du groupe Airbus, plus précisément au sein de sa Division nouvellement appelée Airbus Defence and Space. En tant que HR Business Partner, je suis amené à travailler sur une large palette de thèmes liés à la gestion des RH, ainsi que de parler 3 langues (français, anglais et allemand) au quotidien, et d'être dans un environnement multiculturel en permanence. Cela me plait énormément et l'Allemagne ne sera surement pas le dernier pays dans lequel je m'installerai.....







Mes compétences :

Ressources humaines

Microsoft Excel

Microsoft Word