Sabrina PERRET

J'ai été diplômée de l'université de Pierre et Marie Curie (A Paris) en Septembre 2010, d'un Master en Intelligence Artificielle et décision, un mois après j'ai été engagée en tant qu'ingénieur d'application dans l'entreprise où j'avais effectué mon stage de fin d'étude ( Crisis Simulation Engineering) à Marseille pour un CDD de 6 mois. Mon rôle au sein de cette entreprise a été d'intégrer un module permettant d'automatiser le comportement d'humanoïde dans le cadre d'un simulateur 3D dédié à la formation dans la sécurité civile. Les comportements automatisés étaient donc principalement ceux de "sapeur/marin pompiers". A la fin de mon CDD j'ai rejoins les équipes d'ATOS (SSII) pour découvrir de nouveaux projets et d'autres domaines. Ma première mission a été d'intégrer la plateforme de maitnenance du systéme actuel de la Française des jeux. Aprés 4 mois sur ce projet, j'ai été afféctée a une nouvelle mission en tant que developpeur C++/JAVA; avec cette fois ci Lotsys comme client (qui est une filliale de la Française des jeux) toujours dans le domaine de la lotterie. Ce projet était une preuve de concept (Proof of concept - POC) qui visait à prouver la possible evolution de l'architecture actuelle du système informatique de la française des jeux (FDJ) vers une architecture plus performante et platforme multicanal. Une fois les preuves faites et le concept approuvé par la FDJ, j'ai poursuivi cette mission en tant que chef produits sur le projet Schéma Directeur avec LotSys. Ce projet représente une concrétisation et un approfondissement de ce qui a été démontré durant le POC.



