Sabrina PFEIFFER

Ayant une expérience réussis dans la vente auprès d'une clientèle de particuliers exigeants.

Je souhaiterai aujourd'hui approfondir mon expérience auprès d'une clientèle de professionnel .

Mon charisme et mes capacités relationnelles me permettent d'entrer facilement en contact, de mettre rapidement ma clientèle en confiance,d'établir leurs besoins et d'adapter une stratégie personnalisée.

Motivé par les nouveaux défis, j'attends avec impatience un nouveau challenge .