Dynamique et rigoureuse je suis diplômée d un bts assistante de direction depuis 2007.

J ai pu exercée différent métier administratif, comptable et commercial, dans les domaines des télécoms et du bâtiment.



Autodidacte je manie plusieurs logiciel : pack office, ebp, batigest, psd, quadra, sage...



Je souhaite élargir mon cercle professionnel sur viadeo et LinkedIn